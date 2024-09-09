Зеленский назвал два направления фронта, где Россия должна потерять боеспособность
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 сентября, заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте. В частности, речь шла о Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.
По словам Зеленского, он заслушал подробный доклад главнокомандующего Александра Сырского. Доклад касался донецких направлений.
"Благодарю всех наших подразделений на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно устойчиво отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховский - именно там российская армия должна потерять больше боеспособности" , – заявил Зеленский.
Также Сырский доложил об обороне Харьковской области и операции ВСУ на территории России - в Курской области.
"Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают Россию к четкому знанию, где ее земля, а где - соседей", - подчеркнул Зеленский.
Ситуация на Покровском направлении
Покровское направление остается самым трудным участком фронта уже несколько месяцев. Россияне находятся на расстоянии 11 км от Покровска, из-за чего объявлена принудительная эвакуация. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне активно используют артиллерию и авиацию, ежедневно происходит более 50 боевых столкновений с потерями до 300 солдат. В настоящее время россияне приостановили наступление на Покровск.
По словам Сырского, Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск. В частности, Курская операция лишила РФ возможности маневрировать своими частями .
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