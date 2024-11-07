Зеленский назвал "диванными экспертами" тех, кто предлагает ему прекращение огня без гарантий

Люди, которые предлагают Украине прекращение огня без гарантий безопасности - это "диванные эксперты", которые никогда не переживали войну. Они не понимают, чем любые договоренности с РФ могут обернуться для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества.
"Но есть опасная риторика. Мы понимаем, кто ее поднимает и внедряет. Что касается прекращения огня. Сначала прекращение огня, а потом посмотрим. Очень страшный вызов для всех наших граждан. Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим. Кто такие вы? Ваши дети умирают? Они там гибнут? Разрушаются ваши дома? О чем речь? Кто такие вы?", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что прекращение огня, которое было с 2014 года, когда россияне оккупировали Крым и часть Донбасса, закончилось РФ подготовкой к полномасштабному вторжению.
По словам президента, это говорит о том, что прекращение огня, когда нет гарантий безопасности для Украины - это "подготовка к продолжению оккупации Украины и разрушению нашей независимости и суверенитета".
"Это называется сегодня "диванные эксперты". По-другому это не называется. Люди, которые не пережили войну, а пережили ее в книгах и фильмах. Люди, имеющие годы или месяцы общения с Путиным, объятия и тому подобное, но никогда с ним не воевали. Это и есть аналитика без глубокого понимания войны, ее последствий и рисков для себя", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что все четко понимают, что просто прекращение огня - это сегодня "модель, которую мы можем услышать от некоторых лидеров здесь (на саммите в Будапеште - ред.), услышать от Бразилии, Китая, и важно, что точно мы слышим это от России".
"Это прекрасная модель для РФ. Прекращение огня, а потом другое, надо четко понимать, что такое "другое". У нас было прекращение огня, а дальше был пункт "обмен пленных". Так я вам напомню, что даже обмена пленных не было. Люди в тюрьмах 10 лет. После прекращения огня наступила заморозка конфликта", - добавил президент.
Зеленский напомнил, что когда он стал президентом Украины в 2019 году, договаривался с Путиным об обмене "всех на всех".
"Тогда обменяли 130 человек, а не "всех на всех". Поэтому нельзя говорить "потом посмотрим". Это абсолютно непрофессионально, и самое страшное - неответственно. Четкий план должен быть", - подчеркнул глава государства.
Президент считает, что каждый лидер имеет право высказывать свое мнение, но не пропагандировать.
"Потому что сначала ты имеешь влияние на свое общество, потом на других, а потом ты вдруг decision maker. Decision maker - это тот, кто может сейчас остановить войну. Если ты не можешь сейчас остановить войну и не можешь 10 лет это сделать, то ты не decision maker", - отметил он.
Зеленский также добавил, что странно слышать от страны, которая против вступления Украины в НАТО, предложения о прекращении огня.
"Прекращение огня предлагает вам лидер, который против Украины в НАТО. Представьте этот нонсенс. Почему? Потому что прекращение огня идет тогда, когда жертва знает, что у нее будут гарантии безопасности. Поэтому лидер, который предлагает прекращение огня, но выступает против гарантий безопасности, - просто оратор", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Киеве и среди союзников Украины обеспокоенность вызывает то, что следующий президент США Дональд Трамп может заставить украинцев принять соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным, которое подразумевает широкие уступки территориями.
Они также имеют более широкие опасения, что без четких долгосрочных гарантий будущего Украины Россия может использовать любую остановку боевых действий для восстановления своих Вооруженных сил и подготовки к новому нападению.
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