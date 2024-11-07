Зеленский назвал "диванными экспертами" тех, кто предлагает ему прекращение огня без гарантий

"Но есть опасная риторика. Мы понимаем, кто ее поднимает и внедряет. Что касается прекращения огня. Сначала прекращение огня, а потом посмотрим. Очень страшный вызов для всех наших граждан. Сначала прекращение огня, а потом мы посмотрим. Кто такие вы? Ваши дети умирают? Они там гибнут? Разрушаются ваши дома? О чем речь? Кто такие вы?", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что прекращение огня, которое было с 2014 года, когда россияне оккупировали Крым и часть Донбасса, закончилось РФ подготовкой к полномасштабному вторжению.

По словам президента, это говорит о том, что прекращение огня, когда нет гарантий безопасности для Украины - это "подготовка к продолжению оккупации Украины и разрушению нашей независимости и суверенитета".

"Это называется сегодня "диванные эксперты". По-другому это не называется. Люди, которые не пережили войну, а пережили ее в книгах и фильмах. Люди, имеющие годы или месяцы общения с Путиным, объятия и тому подобное, но никогда с ним не воевали. Это и есть аналитика без глубокого понимания войны, ее последствий и рисков для себя", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что все четко понимают, что просто прекращение огня - это сегодня "модель, которую мы можем услышать от некоторых лидеров здесь (на саммите в Будапеште - ред.), услышать от Бразилии, Китая, и важно, что точно мы слышим это от России".

"Это прекрасная модель для РФ. Прекращение огня, а потом другое, надо четко понимать, что такое "другое". У нас было прекращение огня, а дальше был пункт "обмен пленных". Так я вам напомню, что даже обмена пленных не было. Люди в тюрьмах 10 лет. После прекращения огня наступила заморозка конфликта", - добавил президент.

Зеленский напомнил, что когда он стал президентом Украины в 2019 году, договаривался с Путиным об обмене "всех на всех".

"Тогда обменяли 130 человек, а не "всех на всех". Поэтому нельзя говорить "потом посмотрим". Это абсолютно непрофессионально, и самое страшное - неответственно. Четкий план должен быть", - подчеркнул глава государства.

Президент считает, что каждый лидер имеет право высказывать свое мнение, но не пропагандировать.

"Потому что сначала ты имеешь влияние на свое общество, потом на других, а потом ты вдруг decision maker. Decision maker - это тот, кто может сейчас остановить войну. Если ты не можешь сейчас остановить войну и не можешь 10 лет это сделать, то ты не decision maker", - отметил он.

Зеленский также добавил, что странно слышать от страны, которая против вступления Украины в НАТО, предложения о прекращении огня.

"Прекращение огня предлагает вам лидер, который против Украины в НАТО. Представьте этот нонсенс. Почему? Потому что прекращение огня идет тогда, когда жертва знает, что у нее будут гарантии безопасности. Поэтому лидер, который предлагает прекращение огня, но выступает против гарантий безопасности, - просто оратор", - подчеркнул президент.