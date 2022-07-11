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Зеленський назвав завдання, яке стоїть перед українськими військовими

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Київ, Понеділок 11 липня 2022 17:37
Зеленський назвав завдання, яке стоїть перед українськими військовими Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Завданням бійців Збройних сил України є деокупація всієї території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

“Завданням всіх наших військових є деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина”, - підкреслив президент, відповідаючи на питання щодо планів деокупації півдня, про які нещодавно заявив очільник Міністерства оборони Олексій Резніков.

Зеленський додав, що він не може більш детально розкривати подробиці тих чи інших планів військового командування.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що Зеленський наказав українським військовим повернути окуповані прибережні півдня території України, оскільки вони є життєво важливими для економіки країни.

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Володимир Зеленський Збройні сили України Війна Росії проти України
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