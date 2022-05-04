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Зеленський назвав три речі, які забезпечать ефективну реакцію світу на агресію РФ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський розповів про три речі, які можуть забезпечити ефективну реакцію світу на агресію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського на сесії Wall Street Journal CEO Council Summit.

За його словами, ефективну реакцію світу на збройну російську агресію можуть забезпечити:

  • повна ізоляція агресора, насамперед економічна;
  • достатня допомога Україні, щоб вистояти в цій війні і зберегти свободу;
  • відновлення зруйнованого війною.

"Коли це буде, і Росія, і кожен інший потенційний агресор побачать, що війна не допомагає нічого досягти", - підкреслив глава держави.

Війна Росії проти України триває сімдесят днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України