Президент України Володимир Зеленський назвав три фактори дестабілізації в Україні. Зокрема, тероризм, російська агресія і пропаганда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента .

"Серед найважливіших завдань на наступний рік Володимир Зеленський назвав захист національних інтересів і державності, протидію російській агресії і гібридній війні, захист критичної інфраструктури, контррозвідувальну діяльність", - заявив він.

За його словами, другим важливим фактором - боротьба з тероризмом у всіх його проявах, а третім - кібербезпека, в тому числі захист інформаційних ресурсів держави і блокування впливу пропаганди.

"Це сильні дестабілізуючі фактори, які будуть використовувати як ззовні, так і, на жаль, зсередини нашої країни. Я розраховую на вашу успішну протидію їм на обох напрямках", - заявив Зеленський.