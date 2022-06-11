RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський назвав країни, які допомагають розблокувати українські морські порти

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна продовжує вести переговори для розблокування морських портів та експорту зерна. Наразі низка країн згодилися допомогти у створенні безпечного морського коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського на саміті з безпеки Shangri La Dialogue у Сінгапурі.

Глава держави наголосив, що морську блокаду влаштувала Росія, тому тільки вона відповідальна за наслідки. При цьому для вирішення даної проблеми Україна співпрацює з Туреччиною, Великобританією та Канадою.

"Що важливо знати: Росія заблокувала Чорне море і Азовське і тільки вона. Сьогодні РФ погрожує своєю присутністю і порушенням міжнародного права.Тому ми говорили з посередниками - з Туреччиною, ООН, Великобританією, Канадою і багатьма іншими європейськими державами", - зазначив президент.

Зеленський додав, що формат розблокування портів вже обговорюється. Україна готова експортувати зерно морським коридором з залученням іноземних суден.

"Сьогодні обговорюється формат. Я вважаю: щоб Росія там не пропонувала, ми їм не віримо. Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблено безпечний морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не буде зроблено, то тоді це (експорт - ред.) неможливий", - пояснив гарант.

Також Зеленський підкреслив, що уряд шукає й інші способи для вивезення зерна, зокрема, залізницею через Польщу.

"Ми розуміємо виклики та загрози і тому ми розробляємо інші плани із Балтійськими державами. З Польщею проговорюємо формати залізничного експорту, та вже експортуємо більш як 2,5 тонни щомісяця, але для нас це замало, бо морем можемо 10", - сказав президент.

Ми також повідомляли, що під час свого виступу у Сінгапурі Володимир Зеленський розповів про наслідки продовольчої кризи та війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України