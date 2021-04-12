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Зеленський назвав ключовий елемент нацбезпеки в умовах агресії РФ

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 13:31
Зеленський назвав ключовий елемент нацбезпеки в умовах агресії РФ Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В умовах військової агресії Російської Федерації ключовим елементом національної безпеки є розвиток ракетно-космічної галузі.

Про це у Facebook повідомив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, президент зазначив, що 60 років тому відбувся перший політ людини в космос.

"Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливий. Українські конструктори грали ключову роль в реалізації радянської космічної програми", - підкреслив Зеленський.

Він також додав, що українські конструктори продовжують розробку супутників, пілотованих кораблів і орбітальних станцій.

"Наше покоління має зробити свій помітний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі. В умовах військової агресії цей напрямок необхідно вважати ключовим елементом національної безпеки і оборони", - сказав президент.

Він уточнив, що Державна космічна програма впорядкує наміри української влади, крім того, треба відновити фінансування космічної системи "Січ-2-1".

Відзначимо, 12 квітня відзначається День космонавтики (Міжнародний день польоту людини). Він присвячений першому польоту радянського космонавта Юрія Гагаріна, який відбувся 12 квітня 1961 року.

Нагадаємо, раніше Зеленський у Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів закликав не допустити масштабної війни.

Про плани Києва в космічній сфері читайте в матеріалі РБК-Україна "Україна в космосі. Що відомо про запуск супутника "Січ" і до чого тут Ілон Маск".

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