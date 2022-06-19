Зеленський назвав умову, яка дозволить вирішити продовольчу кризу
Позиція України залишається чіткою і незмінною – як тільки вдасться забезпечити безпеку судноплавства з українських портів за допомогою міжнародного посередництва, держава зробить все для протидії продовольчій кризі в світі.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.
"Південь України ми не маємо наміру нікому віддавати. Всі захоплені землі ми обов'язково повернемо", - додав глава держави. Він також зазначив, що море обов'язково буде українським і безпечним.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський відвідав опорний пункт Національної гвардії під час робочої поїздки в Одеську область.
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