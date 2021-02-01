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Зеленський назвав заворушення в Капітолії США найсильнішим ударом по демократії

Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський заявив, що його шокував штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Він вважає, що світу після цього буде досить складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії.

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Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу HBO.

Президенту було досить складно спостерігати за цими подіями, які він назвав "ударом по демократії США".

"Ми звикли вірити, що в США є демократичні інститути, що ідеально працюють, влада передається спокійно. В Україні ми пережили дві революції, ми розуміли, що таке може відбуватися і у світі. Але що це могло статися в США? Цього ніхто не очікував. Я був дуже стурбований, не хотів, щоб стався переворот. Після такого, я вважаю, світу буде складно розглядати США як символ демократії", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 6 січня акція протесту прихильників 45-го президента США Дональда Трампа переросла у заворушення і прорив в Капітолій. Під час заворушень правоохоронці виявили два саморобні бомби, одну з них - поблизу офісу Республіканської партії.

Після чого ФБР також перевіряє інформацію про наміри вбивства конгресменів під час заворушень у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський вдень 7 січня заявив, що засуджує насильство, яке відбувалося напередодні у Вашингтоні.

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