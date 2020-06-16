Зеленський призначив свого радника першим заступником секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив нового першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Ним став вже колишній радник президента Руслан Демченко.

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Зокрема, указами Демченко звільнений з посади радника президента України та призначений першим заступником секретаря РНБО.

Руслан Демченко є досвідченим дипломатом, на посаді радника президента перебував з 2014 року. Був першим заступником міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова. Керував Офісом президента з 2006 по 2010 роки.

Нагадаємо, в березні РБК-Україна писало, що Демченка розглядали на посаду міністра закордонних справ в уряді Дениса Шмигаля, однак посаду в підсумку посів Дмитро Кулеба.

У січні 2020 вийшло журналістське розслідування про те, що президент Володимир Зеленський привів до влади ряд посадових осіб з уряду Миколи Азарова, які підпадають під люстрацію; Демченко також фігурував у цьому розслідуванні.

Журналісти стверджували, що він брав участь у переговорах з Росією, в результаті яких уряд відмовився від Асоціації з ЄС восени 2013 року.