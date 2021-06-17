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Зеленський призначив послів на Багамських островах, у Мозамбіку та низці країн

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 червня, підписав укази про призначення нових українських послів. Зокрема, на Багамських островах і в Мозамбіку.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента.

Новим послом України в Республіці Ботсвана і Мозамбіку стала Любов Абравітова. Він також є українським послом у Південно-Африканській Республіці.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця за сумісництвом очолить дипломатичне представництво в Республіці Тринідад і Тобаго, а також на Багамських островах.

Водночас президент призначив послом України в Ісламській Республіці Мавританія Максима Субха. Він призначений на посаду за сумісництвом, оскільки також є українським послом в Алжирі.

Нагадаємо, в кінці лютого Зеленський призначив посла в Сполучених Штатах. Ним стала колишня міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Володимир Зеленськийпосол