Зеленський призначив посла в Саудівській Аравії

"Призначити Петренка Анатолія Григоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.

Попередній посол Вадим Вахрушев був звільнений у квітні 2021 року. Він був також послом в Омані та Ємені за сумісництвом.

Анатолій Григорович Петренко з 2017 року обіймає посаду заступника міністра оборони України з європейської інтеграції. До цього він проходив службу на різних посадах у командуванні Сухопутних військ і Генеральному штабі, де обіймав посади від начальника відділу до начальника управління євроатлантичної інтеграції, і в Міністерстві оборони на посаді директора Департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.

У 2018 році звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта.

Брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.