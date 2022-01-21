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Зеленський призначив посла в Саудівській Аравії

Автор: Ольга Белей

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 21 січня, призначив нового посла України в Саудівській Аравії. Ним став Анатолій Петренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №15/2022 від 21 січня на сайті офісу президента.

"Призначити Петренка Анатолія Григоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Саудівська Аравія", - йдеться в повідомленні.

Попередній посол Вадим Вахрушев був звільнений у квітні 2021 року. Він був також послом в Омані та Ємені за сумісництвом.

Анатолій Григорович Петренко з 2017 року обіймає посаду заступника міністра оборони України з європейської інтеграції. До цього він проходив службу на різних посадах у командуванні Сухопутних військ і Генеральному штабі, де обіймав посади від начальника відділу до начальника управління євроатлантичної інтеграції, і в Міністерстві оборони на посаді директора Департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва.

У 2018 році звільнився з військової служби у званні генерал-лейтенанта.

Брав участь в АТО на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника української частини Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Литві. Ним став Петро Бешта.

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