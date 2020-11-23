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Зеленський призначив голову Сумської ОДА

Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський призначив голову Сумської облдержадміністрації. Ним став Василь Хома.

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Указ про призначення розміщено на сайті Офісу президента.

Ще одним указом Зеленський звільнив Сергія Пахольчука від виконання обов'язків голови Сумської ОДА.

У минулому Хома обіймав посаду заступника Харківської облдержадміністрації. Також очолював антикризовий центр з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи комісії з розслідування авіакатастрофи малазійського "Боїнгу" в 2014 році.

Нагадаємо, на початку листопада Зеленський звільнив голову Сумської ОДА Романа Грищенка, разом з головами Одеської ОДА Максимом Куцим та Івано-Франківської ОДА Віталієм Федоровим.

Минулого тижня в Офісі президента розповіли, що Зеленський поки не розглядає відставку глав Херсонської та Полтавської облдержадміністрацій. Їх робота і результати виборів у регіонах влаштовують Офіс президента.

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