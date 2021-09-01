Зеленський про НАТО: одної підтримки недостатньо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні недостатньо підтримки з боку НАТО. Водночас він подякував Альянсу за цю підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського у Вашингтоні.
За словами глави держави, українці бачать цю підтримку з боку НАТО та розуміють, що у разі ескалації з боку Росії, Україна не залишиться наодинці, а буде з партнерами.
"Але це інше. Це про присутність. Я вважаю, що це, в принципі, правильний психологічний крок: не застосовується зброя, але іншим, третім державам, показується, що Альянс співпрацює в навчанні і працює з Україною. Тому, як психологічний крок, вважаю, що це дуже непогано. Чи достатньо цього? Вважаю, що ні", - наголосив він.