Зеленский в следующем месяце посетит Южную Африку, - Bloomberg

Спикер президента ЮАР Винсент Магвенья в четверг, 6 марта, сообщил изданию, что Зеленский встретится с Рамафосой 10 апреля. Они обсудят усилия по прекращению войны России против Украины.

"Визит является продолжением текущих договоренностей президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским по инклюзивному мирному процессу, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной", - сказал спикер.

Южная Африка объявляла о своей нейтральной позиции по войне в Украине. Сирил Рамафоса два года назад возглавил мирную инициативу шести африканских стран, но она не дала результатов.

Bloomberg также отмечает, что Зеленский и Рамафоса встретят в тот момент, когда пытаются наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом.