Зеленский о наступлении РФ на Донбассе: войдет в историю как циничное убийство своих солдат

Попытки российских оккупантов наступать в Донецкой области бессмысленны, захватчики только теряют живую силу в своих потугах.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

Он отметил, что, несмотря на очевидную нелепость войны для РФ и потери захватчиками инициативы, российское командование все равно гонит их на гибель.

"Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация - это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Другого смысла у российской мобилизации просто нет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что россияне почувствовали, что проиграют и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-нибудь активность на фронте.