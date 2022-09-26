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Зеленский о наступлении РФ на Донбассе: войдет в историю как циничное убийство своих солдат

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Понедельник 26 сентября 2022 22:50
Зеленский о наступлении РФ на Донбассе: войдет в историю как циничное убийство своих солдат Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Попытки российских оккупантов наступать в Донецкой области бессмысленны, захватчики только теряют живую силу в своих потугах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он отметил, что, несмотря на очевидную нелепость войны для РФ и потери захватчиками инициативы, российское командование все равно гонит их на гибель.

"Постоянные попытки российского наступления в Донецкой области наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация - это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток пушечного мяса. Другого смысла у российской мобилизации просто нет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что россияне почувствовали, что проиграют и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-нибудь активность на фронте.

Так, сегодня оккупанты пытались атаковать вблизи восьми населенных пунктов, однако украинские военные отразили все вражеские атаки.

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Владимир Зеленский Донбасс Донецкая область
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