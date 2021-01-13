Зеленський направив українських миротворців в Косово

Президент України Володимир Зеленський видав указ про направлення українських військових в Косово. Військові приєднаються до миротворчої місії ООН.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Як зазначається в тексті указу, участь українських військових в миротворчій місії ООС на території Косово сприятиме підтриманню міжнародного миру і безпеки. Також вона відповідає національним інтересам держави.

"Направити до Республіки Сербія для участі України в місії ООН у справах тимчасової адміністрації в Косово національний персонал з-поміж військовослужбовців Збройних сил України загальною чисельністю до 2 осіб", - йдеться в указі.

Зазначимо, Республіка Косово утворилася в результаті одностороннього проголошення незалежності у 2008 році та відокремленні від Сербії. Її незалежність не визнає низка країн, у тому числі Україна.

До одностороннього проголошення незалежності в Косово був албансько-сербський конфлікт 1998-1999 років, входження військ країн НАТО і кілька років життя під контролем ООН і ЄС.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Сербія та Косово під час переговорів у США домовилися про нормалізацію відносин в економіці.