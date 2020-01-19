Зеленський має намір відвідати в Ізраїлі заходи з нагоди річниці визволення Освенцима

Президент України Володимир Зеленський буде присутній на Світовому форумі Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвяченому 75-й річниці звільнення нацистського концтабору Освенцим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України для The Times of Israel.

При цьому Зеленський зараз відклав остаточне підтвердження, тому що йому потрібно було бути впевненим, що спочатку будуть розглянуті всі питання, пов'язані з поверненням Іраном в Україну тіл українських громадян, які загинули авіакатастрофі 8 січня.

За словами президента України, було б справедливо запропонувати йому виступити на цьому заході.

"Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат ... Нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку, я буду присутній на цій церемонії", - сказав глава держави.

Крім того, Зеленський нагадав про плани почати будівництво в 2020 році в Бабиному Яру меморіалу для убитих там нацистами євреїв. Він розповів, що проект включає в себе історичний музей, в ньому буде розказана вся історія про 150 тисяч євреїв, страчених в Бабиному Яру.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із засудженням вшанування ідеологів Українського національного руху, які, за їх твердженням, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту.