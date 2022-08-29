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Зеленський нагородив орденом журналіста РБК-Україна Уляну Безпалько

Фото: Уляна Безпалько нагороджена орденом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Журналіст РБК-Україна Уляна Безпалько нагороджена орденом "За заслуги" III ступеня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента Володимира Зеленського.

Уляна Безпалько працює в ЗМІ більше шести років, спеціалізується на темах внутрішньої політики та соціальних проблем. Раніше Уляна також була нагороджена грамотою Верховної ради "за заслуги перед українським народом".

До РБК-Україна Уляна працювала в прес-центрі інформаційного агентства "Укрінформ", в інтернет-виданні "Букви", кореспондентом на телеканалі "Newsone", в інтернет-виданні "Обозреватель".

У січні 2018 року Уляна Безпалько приєдналася до команди РБК-Україна. За час роботи Уляна записала безліч інтерв'ю, а також заміток і статей на суспільно-політичні теми.

Зазначимо, орденом "За заслуги" нагороджуються громадяни України за видатні особисті досягнення в економічній, науково-технічній, соціально-культурній, військовій, державній, громадській та інших сферах діяльності.

Команда РБК-Україна вітає Уляну Безпалько з почесною нагородою!

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Володимир Зеленський