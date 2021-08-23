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Зеленський нагородив орденами учасників Кримської платформи

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Київ, Понеділок 23 серпня 2021 18:52
Зеленський нагородив орденами учасників Кримської платформи Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" учасників Кримської платформи. Нагороду отримали прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та ще низка прем'єрів та президентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Грузії.

"Президент України Володимир Зеленський нагородив прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі орденом "За заслуги" першого ступеня в рамках саміту Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Також ордени отримали представники інших країн-учасниць, а саме: голова Європейської ради Шарль Мішель, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, президенти Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини, Фінляндії і Естонії, прем'єр-міністр Румунії, Словаччини та Хорватії.

Нагадаємо, сьогодні відбувся саміт Кримської платформи, внаслідок якого учасники хвалили текст спільної декларації, в якій вимагають від Росії забезпечити повний доступ до анексованого Криму.

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Володимир Зеленський Кримська платформа
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