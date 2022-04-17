Зеленський нагородив 186 захисників України орденами і медалями
Президент України підписав указ, згідно з яким 186 захисників України нагороджуються орденами та медалями За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ Президента України.
Військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького , "За мужність", Данила Галицького, а також медалями "За військову службу України", "Захиснику Вітчизни". Зазначається, що серед 186 нагороджених присутні 13 військовослужбовців Головного управління розвідки, два працівники Служби безпеки України та один боєць Національної гвардії України.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.