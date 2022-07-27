Зеленський сподівається на візит Байдена в Україну

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Джо Байден приєднається до західних лідерів і також відвідає Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Talk TV .

Байдену не вдалося відвідати Україну під час двох поїздок до Європи цього року.

За словами Зеленського, візит Байдена буде найсильнішим сигналом підтримки України.

"Такі візити збільшують підтримку у Вашингтоні боротьби Києва з Росією", - сказав Зеленський в інтерв’ю британському TalkTV.