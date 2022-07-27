RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський сподівається на візит Байдена в Україну

Фото: президент України Володимир Зеленський, президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що президент США Джо Байден приєднається до західних лідерів і також відвідає Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Talk TV.

Байдену не вдалося відвідати Україну під час двох поїздок до Європи цього року.

За словами Зеленського, візит Байдена буде найсильнішим сигналом підтримки України.

"Такі візити збільшують підтримку у Вашингтоні боротьби Києва з Росією", - сказав Зеленський в інтерв’ю британському TalkTV.

Поряд з цим Зеленський розраховує, що рівень співпраці між Києвом і Лондоном не зміниться після виборів нового глави британського уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДжозеф Байден