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Зеленський про початок третього місяця війни: усі знають, що ставка на Україну - виграшна

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, більшість країн сумнівалися у міцності України та боялися провокувати Москву. Однак, відтепер усі розуміють, що ставка на нашу країну, є виграшною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за незалежність. 24 лютого більшість у світі не вірили, що ми вистоїмо понад тиждень. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну - виграшна. А тепер усі це знають", - заявив президент України.

Війна Росії проти України триває шістдесят один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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