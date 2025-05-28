Зеленский о возможной встрече с Трампом и Путиным: все форматы на столе
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к встречам по мирным переговорам на самом высоком уровне - как в двустороннем, так и трехстороннем формате.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал на встрече с журналистами.
По его словам, Киев не против участия во встрече "Трамп-Путин-Зеленский". Он отметил, что украинская, американская и российская стороны проинформированы о такой готовности.
"Мы готовы к формату "Трамп-Путин-я", и мы готовы к формату "Трамп-Путин", "Трамп-Зеленский" и потом втроем. Я имею в виду одновременно, не то, что это разбросанные встречи", - сказал Зеленский.
Он привел пример встреч в Саудовской Аравии, где американцы отдельно говорили с украинской и российской сторонами, хотя это происходило в одном пространстве. По его словам, тогда только не хватало непосредственного диалога между Киевом и Москвой, который впоследствии состоялся в Стамбуле.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова и к техническим встречам в Ватикане, Швейцарии или другом месте, где будет предложено. Также он не исключает сразу встречи на уровне лидеров, без предварительной подготовки: "Если наше решение может быть обсуждено сразу без технических встреч - мы готовы".
Какие форматы встречи рассматривает Украина
В то же время он подчеркнул, что не видит проблем в форматах.
"Мне все равно. Я готов к любому формату", - сказал он.
Президент пояснил, что формат зависит от тем: для обсуждения прекращения огня, по его словам, уместна трехсторонняя встреча с участием США, которые могли бы выступать мониторинговой стороной.
В случае же переговоров о гарантиях безопасности, Зеленский считает важным участие европейских стран:
"Если какая-то встреча, например, о гарантиях безопасности, я очень хочу, чтобы были европейцы. Это о том, что они будут давать эти гарантии безопасности. Они сегодня единственные, кто уже декларировал, что они готовы поддержать Украину. Например, украинскую армию, финансами и оружием", - подчеркнул президент.
Зеленский сказал, что вопросы, связанные с членством Украины в ЕС, не должны обсуждаться с Россией: "Это точно не зависит от "русских". Это зависит от ЕС. И я хочу это с ними проговаривать".
Зеленский резюмировал, что Украина открыта к любым переговорным форматам, но содержание встреч должно соответствовать полномочиям и роли сторон, участвующих в них.
Переговоры России и Украины в Турции
Напомним, 16 мая впервые за несколько лет состоялись прямые переговоры между представителями Украины и России. Делегации обоих государств встретились в Турции. В страну также прибыл президент Владимир Зеленский, надеясь на личную встречу с Владимиром Путиным, однако российский диктатор проигнорировал приглашение к диалогу.
Сразу после этого Путин заявил, что Российская Федерация готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
Сегодня же спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог озвучил вероятное место встречи Трампа и Путина.
"Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Поэтому Женева может стать следующей остановкой, где встретятся все три главных лидера - Путин, президент Зеленский и президент Трамп - и наработают все это и подпишут какой-нибудь документ, чтобы положить конец этой войне", - заявил Келлог.
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