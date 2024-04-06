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Зеленский о возможности помощи США в кредит: мы согласимся на любой вариант

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Если Соединенные Штаты Америки предложат Украине помощь в кредит, то "мы согласимся на любой вариант".

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

Президент отметил, что "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня".

"Один сенатор недавно был. И он говорит: А ты согласишься на кредитные деньги? Если, например, скажут, что деньги кредитные, или ты не получишь. Я ответил: А для чего эти выборы, если нет выбора? Мы согласимся на любой вариант", - сказал Зеленский.

Помощь Украине от США

Напомним, Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине. Из-за этого поставки оружия практически приостановлены.

Сенат США уже принял законопроект, который предусматривает около 60 млрд долларов на помощь Украине на безвозмездной основе. Чтобы документ вступил в силу необходима поддержка Палаты представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается даже выносить такую инициативу на голосование. Он неоднократно заявлял, что хочет рассматривать помощь Украине в привязке к деньгам на защиту американской границы от мигрантов.

При этом издание Politico написало о том, что республиканцы Конгресса все больше поддерживают идею предоставления Украине части помощи в кредит.

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