Зеленський про мінські угоди: ми несемо відповідальність за будь-які папери

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що українська сторона зобов'язана виконувати мінські угоди. Зокрема, тому, що несе відповідальність за будь-які підписані папери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Я вже не пам'ятаю, хто підписав мінські угоди. Але я точно знаю, хто повинен їх виконувати. Ми відповідальні і несемо відповідальність за будь-які папери, документи або закони. Ми відповідально ставимося до домовленостей", - заявив Зеленський.

За його словами, у Росії та України є різночитання по окремих пунктах мінських угод.

"Ми по-різному ставимося до порядку виконання пунктів. Але ми дорослі хлопчики, ми повинні робити щось, що може деокупувати наші території, що захищає нашу державу в тому чи іншому вигляді", - додав Зеленський.