Зеленський про місце переговорів з РФ: підходить будь-яка країна, з якою не летять ракети на Україну

"Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку... Це все ми запропонували російській стороні... Та й будь-яке інше місто нам підходить в країні, з території якої не летять ракети", - сказав він.

Зеленський заявив, що " Мінськ часто згадують як майданчик для переговорів. майданчик, який ми не вибирали. І знову пропозиція зустрітися у вас".

"Київ атакували о 4 ранку. У когось таке почуття гумору. А ви спали, брати білоруси, а ми вже прокинулися. Ви і зараз спите, а ми не лягаємо. Якби з ваших територій не було агресивних дій, ми могли б говорити в Мінську, на нейтральній території", - додав він.

Нагадаємо, на четвертий день війни Росії проти України російський президент Володимир Путін направив делегацію в Білорусь для переговорів з Україною. При цьому на даний момент немає згоди Києва на зустріч на території цієї країни.