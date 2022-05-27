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Зеленський на травневому саміті ЄС підніме важливе для України питання

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Київ, П'ятниця 27 травня 2022 18:40
Зеленський на травневому саміті ЄС підніме важливе для України питання Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Український президент Володимир Зеленський на травневому саміті ЄС запитає європейських лідерів про те, чи отримає Україна статус кандидата у червні.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

За словами Жовкви, глава держави виступить на самому початку саміту лідерів ЄС, який має відбутися в останні дні травня. Очікується, що Зеленський окреслить своє бачення по всім питанням порядку денного.

"Безумовно, (президент - ред.) поставить перед лідерами питання перспективи отримання статусу кандидата на саміті ЄС у червні", - зазначив представник Банкової.

Як відомо, у червні має відбутися ще один саміт лідерів ЄС, на якому, як очікується, має обговорюватися питання надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Нагадаємо, лідери ЄС мають зібратися на саміт 30-31 травня. На порядку денному будуть питання, пов'язані з ситуацією в Україні.

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