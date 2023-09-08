RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский: имеем информацию о том, что Путин причастен к смерти Пригожина

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин ответственен за гибель главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в авиакатастрофе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время саммита "Ялта" в Киеве, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Путин сдулся - как человек, как политик. Он убил Пригожина - по крайней мере, такая информация у нас есть", - заявил президент. 

Как отметил лидер страны, Украина восприняла ликвидацию Пригожина, как "на одного террориста меньше", в то же время моральный дух россиян упал, поскольку они привыкли прикрываться "вагнеровцами" и бросать наемников вперед на полі бою. 

"Я думаю, что эта защита, которая прикрывается жизнями наемников, "вагнеровцев", - они это потеряли. Для нас это, безусловно, плюс", - пояснил Владимир Зеленский. 

Авиакатастрофа в Тверской области

23 августа в Тверской области упал бизнес-джет. Позже выяснилось, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Через несколько дней в России официально подтвердили гибель Пригожина в авиакатастрофе, а уже 29 августа якобы состоялось захоронение главаря ЧВК на Прохоровском кладбище, впрочем, в закрытом формате. 

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, ГУР может подтвердить смерть командира ЧВК "Вагнера" Дмитрия Уткина, однако информация о гибели Пригожина требует несколько больше времени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВладимир ЗеленскийРоссийская Федерация