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Зеленський: люди повинні в будь-який момент в телефоні поставити запитання чиновнику

Новини » Інфраструктура    18.04.2019 - 10:10
Зеленський: люди повинні в будь-який момент в телефоні поставити запитання чиновнику
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

У планах Зеленського в разі перемоги на виборах створити електронну країну

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що люди повинні мати можливість в будь-який момент в телефоні поставити запитання чиновнику. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Він розповів, що в його планах у разі перемоги на виборах створити електронну країну.

"У наших планах, я дуже хочу, щоб це збулося, - електронна країна. Ми спочатку від цієї ідеї, чесно кажучи, і вирішили йти в політику, і вирішили перші кроки комунікувати саме так, як ми комунікуємо з суспільством. Тому що я вважаю, що так комунікувати повинні всі топові менеджери країни", - заявив кандидат у президенти.

За його словами, люди повинні у будь-який момент в телефоні поставити запитання чиновнику.

"Люди повинні в будь-який момент в телефоні поставити запитання чиновнику. Це не важливо, там у нього може бути служба, яка дивиться, відповідає, одна людина не впорається з таким прийомом інформації. Але, якщо ти міністр інфраструктури...Я не можу знати, що на такій дорозі діра, я не можу знати, але я міністр, я дам по шапці будь-кому, у будь-якому регіоні, якщо я буду знати", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що буде продовжити спілкуватися з людьми через соціальні мережі.

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