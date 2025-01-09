Зеленский: Курская операция стала одной из главных побед на протяжении всей войны

Курская операция ВСУ стала одной из главных побед Украины с начала полномасштабной войны. Чтобы противостоять Украине, Россия стянула с фронта почти 60 тысяч военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на заседании в формате "Рамштайн".
"Возьмем Курскую операцию - это одна из наших самых больших побед не только прошлого года, а в течение всей войны. Чтобы справиться с этим, России пришлось стянуть с украинского фронта почти 60 тысяч военных", - заявил Зеленский.
Он напомнил, что в этот понедельник, 6 января, прошло пять месяцев с начала Курской операции. Украинские войска продолжают удерживать буферную зону на территории России.
"Многие российские угрозы и смелые претензии оказались блефом - особенно после перемещения украинцев в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем работать еще больше, чтобы подтолкнуть Россию к миру", - подчеркнул президент.
Напомним, операция ВСУ в Курской области началась в августе 2024 года. К этому времени Силы обороны Украины удерживают территорию в приграничных районах Курской области, хотя часть территории была потеряна.
В конце прошлой недели в сети появились сообщения о возобновлении наступательных действий Украины в Курской области. Россияне жалуются на штурмы на нескольких направлениях. Украинское командование пока не комментирует ситуацию.
Что происходит в Курской области после пяти месяцев операции - в материале РБК-Украина.
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