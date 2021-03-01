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Зеленський про КСУ: мова йде про відновлення довіри з "нуля"

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реформи Конституційного суду. Потрібно відновлювати довіру з "нуля".

Про це він заявив в ході всеукраїнського форуму "Україна 30".

Він назвав реформу КСУ наболілим питанням.

"Цей орган став синонім, через деяких суддів... синонімом недовіри. Сьогодні мова йде не про відновлення, а про побудову довіри з "нуля", - зазначив президент.

Зеленський вважає, що формат КСУ - це прозорий добір суддів, етика, чіткі процедури і порядок прийняття рішення.

Він зазначив, що для пошуку шляхів розвязання питання створена комісія з питань правової реформи України, яка надасть відповідь, якою має бути судова система в країні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав головні "хвороби" системи правосуддя в країні. Це брак суддів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя.

Зазначимо, президент продовжив відсторонення Олександра Тупицького від посади голови КСУ.

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Новини України Конституционный суд УкраиныСудова реформаВолодимир Зеленський
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