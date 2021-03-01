Зеленський про КСУ: мова йде про відновлення довіри з "нуля"

Він назвав реформу КСУ наболілим питанням.

"Цей орган став синонім, через деяких суддів... синонімом недовіри. Сьогодні мова йде не про відновлення, а про побудову довіри з "нуля", - зазначив президент.

Зеленський вважає, що формат КСУ - це прозорий добір суддів, етика, чіткі процедури і порядок прийняття рішення.

Він зазначив, що для пошуку шляхів розвязання питання створена комісія з питань правової реформи України, яка надасть відповідь, якою має бути судова система в країні.