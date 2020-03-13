Зеленський про коронавірус в Україні: статистика у нас одна з найкращих

Статистика в Україні по коронавірусу одна з найкращих порівняно з іншими країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що "ми маємо зробити так, щоб нічого не погіршилось" у питання коронавірусу.

"Люди не розуміють, як важливо потрібно бути однією країною у такі важкі часи, не зважаючи на те, що у нас питання з коронавірусом, якщо можна сказати, в порівнянні з іншими країни, статистика у нас...вибачте за забобони, у нас одна з найкращих, але ж ми маємо зробити так, щоб нічого не погіршилось", - заявив президент.

Зеленський вважає, що люди очікували ліберального президента і ліберальний уряд, але, "якщо люди не розуміють, то треба робити жорсткі серйозні висновки на рівні правоохоронних органів".

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони проведе засідання стосовно закриття кордонів через загрозу коронавірусу. Тема засідання - це безпекова ситуація в країні.

Зазначимо, станом на 13 березня в Україні зафіксовані три випадки зараження коронавірусом. Зокрема, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.