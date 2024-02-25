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Зеленский о Конгрессе США: они знают, что поддержка нужна в течение месяца, это наш запрос

Фото: президент Владимир Зеленский (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки знают, что Украине необходимо оказать помощь в течение месяца. Об этом также знают американские конгрессмены.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив. А иначе, я тогда не понимаю, в каком мы мире начинаем жить. Мы рассчитываем на поддержку", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что США знают, что поддержка Украине необходима в течение месяца.

"Я встречался с сенаторами, все сигналы, знает президент, власть, оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца. Это наш запрос", - подчеркнул он.

Блокировка помощи в США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиКонгресс СШАВойна России против Украины