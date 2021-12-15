Зеленський: KJF має отримати глобальну вагу

Українці та євреї мають довгу спільну історію і знають, що значить захищати свою свободу, землю і державу зі зброєю в руках.

"Незабаром від дня встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем буде 30 років, але здається - ми знайомі все життя. 1000 років налічує перша письмова згадка на івриті про Київ. В ньому народилася Голда Меїр, поруч, в Переяславі - Шолом-Алейхем, в Полтаві - президент Ізраїлю Іцхак Бен-Цві. На початку XX століття єврейська спільнота України була найчисельнішою і складала біля чверті усього єврейського населення світу. На території України зародилися хасидизм, сіонізм та ідеологія створення власної ізраїльської держави", - сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що у XX столітті українці пройшли через Голодомор, а євреї - через Голокост, жертвами якого стали 6 млн людей (кожен четвертий - з України).

Президент України також привітав ініціативу Єврейської конфедерації України "Праведники мого міста" з присвоєння вулицям, площам та скверам імен Праведників народів світу.

"Майже 2600 українців удостоєні звання Праведників народів світу. 14 травня ми вперше офіційно відзначили День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни", - сказав голова держави.

Він розповів, що за даними Pew Research Center, 83% українців позитивно ставляться до євреїв, що є одним з найвищих показників у світі.

"Досвід і перспективи українців та євреїв відображаються численними зв’язками між людьми та громадськими ініціативами, втіленням яких є цей форум. У 2019 році в ньому взяли участь близько 500 лідерів єврейських громад з Ізраїлю, США та Європи. Рік тому онлайн-аудиторія сягнула понад 80 тисяч осіб по всьому світу. Але це точно не межа, і Kyiv Jewish Forum має отримати дійсно глобальну вагу», - резюмував президент.

Нагадаємо, раніше засновник Kyiv Jewish Forum, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін повідомляв, що третій Kyiv Jewish Forum пройде 15-16 грудня в форматі онлайн-конференції.

Його проводить Єврейська конфедерація України в партнерстві з Combat Antisemitism Movement, Center for Jewish Impact та Євро-Азіатським Єврейським Конгресом.