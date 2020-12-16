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Зеленський вивчить ситуацію зі звільненням міністра екології, - нардеп

Київ, Середа 16 грудня 2020 20:26
Зеленський вивчить ситуацію зі звільненням міністра екології, - нардеп
Фото: Роман Абрамовський (facebook com abramovskyy roman)
Автор: Роман Тверденко

Президент України Володимир Зеленський розбереться в ситуації з відставкою міністра екології Романа Абрамовського. Це питання зняли з порядку денного у Верховній раді.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

Він заявив, що на цьому тижні голосування по звільненню Абрамовського не буде і міністр продовжить працювати.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада зняла з порядку денного питання звільнення міністра екології Романа Абрамовського. Профільному комітету потрібен час на доопрацювання.

Також, в ході засідання фракції "Слуга народу" в понеділок частина народних депутатів виступила проти звільнення міністра екології Романа Абрамовського. Депутати попросили поки відкласти це питання. Відкласти звільнення глави Мінекології просило велика кількість депутатів, зокрема, мажоритарники та представники профільного комітету.

В Раду надійшли заяви про відставку від міністра екології та міністра ветеранів. Голова парламенту дав доручення профільним комітетам розглянути ці заяви, щоб депутати змогли розглянути ці питання у сесійній залі вже сьогодні.

Так, голову Міністерства ветеранів Сергія Бессараба Рада сьогодні звільнила. За це проголосував 251 депутат.

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