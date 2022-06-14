Зеленський виключив удари по території Росії з західних озброєнь

"Нам не цікаві обстріли цивільних людей, ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні люди, ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу країну. У багатьох місцях там, де зосереджені наші війська, дистанція до угруповання РФ більше 100 км ... Як нам скоротити цю дистанцію? Нам потрібна відповідна зброя", - зазначив він.

За його словами, українські військові повинні воювати, але мати можливість вижити в цій війні.

"Все дуже просто, потрібна зброя, яка працює саме на таку дистанцію, і ми працюємо на нашій землі, на нашій окупованій землі, а не на території російської держави", - додав Зеленський.