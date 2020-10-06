Зеленський виключив проведення виборів в ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу не зможуть відбутись. Він пояснив чому.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Politico Europe.

Він вважає, що для проведення виборів мають бути спостерігачі та контроль над кордоном.

"Ніхто із західних спостерігачів не зможе туди приїхати. Тому вибори відкритими там не будуть ніколи. З точки зору безпекової ситуації - не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, - має бути вільний вибір народу України", - заявив він.

Він наполягає, що кордон України має контролювати саме українська влада.

"В одному з "мінських" пунктів є виведення всіх незаконних військових формувань з території. Як їх будуть виводити, куди вони повинні вийти… Потім - передача нам контролю над кордоном", - зазначив президент.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що план мирного врегулювання України по Донбасу вже готовий.

Як повідомляли в ОП, зараз між Україною і РФ йде обмін документами для підготовки нормандського формату.