Зеленский об иллюзии могущества РФ: не бывает стен, которые не падают

"Наверняка вы помните, что всего лишь за год-два до падения Берлинской стены никто не предвидел как быстро это может произойти. Некоторым казалось, что стена навсегда, но ее не стало. И это зависело от лидерства, лидерства политиков и от воли людей. Только от этого", - сказал президент.

Он подчеркнул, что так же и сейчас некоторым кажется, что Путин навсегда и что войне нет конца. Но это не так.

"Все это иллюзия, которую можно развеять лидерством... Есть ли у нас с вами какая-то другая цель кроме мира? Нет. Есть ли у нас какая-то другая континентальная мечта, кроме мирной Европы? Нет. Есть ли у нас какой-то другой долг, кроме защиты наших народов, нашей Европы и международного порядка, который базируется на правилах? Нет", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что это у Российской Федерации сейчас есть другие цели и мечты.

"Она одна против всех нас. И именно поэтому мы все должны вместе заставить ее измениться. И это важно, потому что не бывает стен, которые не падают", - отметил он.