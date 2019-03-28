Зеленський йде в президенти на гроші "друзів" Портнова-Януковича, - журналіст

Велика частина коштів, отриманих коміком і кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським на його виборчу кампанію надійшла від людей, тісно пов'язаних з Андрієм Портновим – близьким соратником екс-президента Віктора Януковича (зараз переховується в РФ) і автором "диктаторської конституції", розширила його повноваження. Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст проекту "Наші Гроші" Юрій Ніколов.

"Портновці – спонсори Зеленського. Або інвестори? Подивився сайту НАЗК хто офіційно жертвував Зеленському. Всього засвітилися 68 млн грн від 230 людей з початку лютого. Серед жертводавців, виявилася порівняно велика купа юристів, пов'язаних з Андрієм Портновим і Андрієм Богданом, якого називають мало не головним у штабі Зеленського. Вносили вони хто полтинник, хто сотку (тис. грн)", – повідомив Ніколов.

Він перерахував цілий ряд пов'язаних з Андрієм Портновим можливих спонсорів Володимира Зеленського, уточнивши, що це тільки ті з них, які були виявлені при поверхневому вивченні списку.

"От кого зауважив: Євген Веничук та Ігор Мендограло – відповідно колишній директор і актуальний підписант фірми "Укррослізинг", яка віджати через суд Києва 2 ярда грошей за вагони метрополітену", - написав журналіст.

"Раніше Веничук офіційно світився як партнер Гранцева, який партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатського об'єднання "Пукшин і партнери", там, де старшим партнером трудиться Андрій Богдан. Дмитро Барабин, був адвокатом у "Бона фідес" Пукшина", - додав він.

За його відомостями, в списку "благодійників" Зеленського виявилося також багато "портновців", пов'язаних з ним ще з часів співпраці Андрія Портнова з Юлією Тимошенко.

"Володимир Макар, адвокат і "посипака" Портнова по БЮТу. Ганна Косінова, адвокат АО "Колегія правозахисників" Петрашка, Макара і Гранцева. Ірина Спринська, адвокат, була помічницею нардепа від БЮТ Володимира Пилипенка, який входив у групу "молодих юристів" Портнова. Костянтин Гранич, теж був помічником Пилипенка. Карина Мікітян, була помічницею Портнова і Пилипенка. Оксана Мангул, директор юркомпанії "Пайові технології" Петрашка і Гранцева з Фесенком", – перерахував Юрій Ніколов.

Також істотні суми на підтримку Володимира Зеленського внесли його дружина і партнери по бізнесу.