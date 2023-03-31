RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский и премьер-министр Словении встретились в Киеве

Фото: президент Украины и премьер-министр Словении встретились в Киеве (twitter.com/govSlovenia)
Автор: Мария Кучерявец

Глава правительства Словении Роберт Голоб прибыл в Украину. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу правительства Словении.

"Словения будет способствовать послевоенному восстановлению Украины, подчеркнул премьер-министр Роберт Голоб на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Словения готова приобщиться к реконструкции города Изюм в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Фото: президент Украины и премьер-министр Словении встретились в Киеве (twitter.com/govSlovenia)

Также премьер-министр Словении Роберт Голоб встретился в Киеве со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Стороны, в частности, обсудили путь Украины в ЕС и НАТО.

Фото: глава правительства Украины и премьер-министр Словении встретились в Киеве (twitter.com/govSlovenia)

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину для участия в саммите по случаю деоккупации Бучи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийКиевСловения