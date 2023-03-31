Зеленский и премьер-министр Словении встретились в Киеве

"Словения будет способствовать послевоенному восстановлению Украины, подчеркнул премьер-министр Роберт Голоб на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Словения готова приобщиться к реконструкции города Изюм в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Фото: президент Украины и премьер-министр Словении встретились в Киеве (twitter.com/govSlovenia)

Также премьер-министр Словении Роберт Голоб встретился в Киеве со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем. Стороны, в частности, обсудили путь Украины в ЕС и НАТО.

Фото: глава правительства Украины и премьер-министр Словении встретились в Киеве (twitter.com/govSlovenia)

Напомним, ранее мы писали, что премьер-министры Словакии Эдуард Гегер, Словении Роберт Голоб и Хорватии Андрей Пленкович прибыли в Украину для участия в саммите по случаю деоккупации Бучи.

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