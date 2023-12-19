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Зеленский хочет уменьшить правительство, потому что "нет денег"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о желании сократить состав правительства страны, и отметил дефицит средств для финансирования его содержания.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского 19 декабря в Киеве.

"Я хочу это правительство сократить, у меня нет средств на его содержание", - сказал глава государства.

Зеленский также отметил необходимость выделения средств на кампанию по мобилизации и уточнил, что у него "попросили 500 миллиардов" на это.

"Но полностью всех распустить я не могу - кто должен работать", - подчеркнул он.

Детальнее о том, как президент Зеленский ранее чуть не распустил Раду, и будут ли выборы во время войны, - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийУряд