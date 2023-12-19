Зеленский хочет уменьшить правительство, потому что "нет денег"

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о желании сократить состав правительства страны, и отметил дефицит средств для финансирования его содержания.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского 19 декабря в Киеве.
"Я хочу это правительство сократить, у меня нет средств на его содержание", - сказал глава государства.
Зеленский также отметил необходимость выделения средств на кампанию по мобилизации и уточнил, что у него "попросили 500 миллиардов" на это.
"Но полностью всех распустить я не могу - кто должен работать", - подчеркнул он.
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