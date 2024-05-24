Зеленский в Харькове провел важное совещание по обороне и энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков и провел совещание по обороне и подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента в Telegram.

На совещании глава государства заслушал доклады по безопасности и обороне Харьковской области, в частности, о ситуации в районе города Волчанск.

Также важной темой была подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельная тема - обеспечению жильем жителей, перемещенных из населенных пунктов Харьковской области, где продолжаются вражеские обстрелы.

"Весь город, вся Харьковская область заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения - как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", - отметил Зеленский.

Фото: Зеленский приехал в Харьков (t.me/V_Zelenskiy_official)