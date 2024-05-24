ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский в Харькове провел важное совещание по обороне и энергетике

Харьков, Пятница 24 мая 2024 13:40
UA EN RU
Зеленский в Харькове провел важное совещание по обороне и энергетике Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков и провел совещание по обороне и подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента в Telegram.

На совещании глава государства заслушал доклады по безопасности и обороне Харьковской области, в частности, о ситуации в районе города Волчанск.

Также важной темой была подготовка к отопительному сезону и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Отдельная тема - обеспечению жильем жителей, перемещенных из населенных пунктов Харьковской области, где продолжаются вражеские обстрелы.

"Весь город, вся Харьковская область заслуживают нашей поддержки, благодарности, нашего уважения - как и каждая украинская община, каждый наш человек, который не подчиняется врагу и делает все, чтобы сохранить жизнь", - отметил Зеленский.

Фото: Зеленский приехал в Харьков (t.me/V_Zelenskiy_official)

Что происходит в Харьковской области

В последние месяцы российские войска усилили обстрелы Харькова, город фактически каждый день находится под вражескими ударами. В частности, вчера россияне ударили ракетами по большой типографии в Харькове, в результате чего погибли семь человек.

Кроме того, оккупанты пошли в наступление в Харьковской области. Продолжаются боевые в районе города Волчанск.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что россияне хотели захватить Волчанск за два дня и дойти до Харькова за пять дней. По его словам, пока угрозы для Харькова нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Харьков Война в Украине
NEWS
Есть только 4 причины не прийти по повестке в ТЦК "без последствий": какие они
Есть только 4 причины не прийти по повестке в ТЦК "без последствий": какие они
DAILY
План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина План на лето. Куда нацелилась Россия и смогут ли ВСУ переломить ход войны до холодов