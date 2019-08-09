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Зеленський готовий створити кримськотатарську автономію, - Джемілєв

Новини » Політика    09.08.2019 - 20:20
Зеленський готовий створити кримськотатарську автономію, - Джемілєв
Фото: Мустафа Джамілев (РБК-Україна)

За словами Джемілєва, зараз "сприятлива ситуація" для створення автономії

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим висловив готовність скликати конституційну комісію і внести у Верховну раду законопроект про створення кримськотатарської автономії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ATR.

За його словами, зараз "сприятлива ситуація" для створення автономії.

"Ми повідомили (президента - ред.), що робоча група закінчила роботу, і справа за тим, щоб подати (законопроект - ред.) у Верховну раду. Зараз сприятлива ситуація в країні, велика фракція, і якщо буде воля президента, то прохідність цього законопроекту дуже перспективна. Ми побачили готовність самого президента, і якщо він зможе донести свою точку зору - за винятком деяких груп, які є в "Слуги народу", - то буде так, як скаже президент", - заявив Джемілєв.

За словами лідера кримських татар, Зеленський готовий скликати конституційну комісію, щоб розглянути підготовлені поправки до десятій главі Конституції, і вже після цього винести законопроект на розгляд Верховної ради. Однак, додав Він, говорити, чи набере цей законопроект необхідні 300 голосів, поки рано.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський заявив, що на законодавчому рівні візьмуть положення про спрощення отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.

Зазначимо, лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв взяв участь у поїздці Володимира Зеленського в Туреччину 7-8 серпня. У них була запланована зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. За словами Джемілєва, потрібно було обговорити питання українських політичних в'язнів та їхнє становище у анексованому Криму і в Росії, однак перспектив у цьому питанні Він не бачить.

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Новини України Володимир ЗеленськийМустафа ДжемільовКрим
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