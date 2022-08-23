Зеленський: в містах України не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода

Синьо-жовтий прапор України знов замайорить на всіх тимчасово окупованих територіях. Бо не може бути там прапор тих, хто не знає, що таке свобода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час виступу на церемонії підняття Державного прапора України.

"І сьогодні, нарешті це сталося, і цей легендарний прапор підіймуть на відкритті Чемпіонату України з футболу", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що прапор України знов буде там, де його дім, там, де має бути по праву, в усіх тимчасово окупованих містах, селах України.

"Замайорить назавжди. У Мелітополі - над Площею Перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні - над Площею Свободи, там не може бути прапору тих, хто не знає що таке свобода. Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку та на Савур-могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків - там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, що український стяг майорітиме й на території тимчасово окупованого прапору.

"В Ялті, Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі - український і кримськотатарський прапори. Якби хтось не намагавсь перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом", - зазначив Зеленський.

День прапора України

Нагадаємо, сьогодні Україна традиційно відзначає День прапора. Синій та жовтий кольори стяга неодноразово мінялися місцями, але протягом століть він залишається символом мужності та боротьби нашого народу за свободу. Детальніше про це свято - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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