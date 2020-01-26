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Зеленський про загибель військових на Донбасі: війна триває

Новини » Суспільство     26.01.2020 - 22:15
Зеленський про загибель військових на Донбасі: війна триває
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

З початку доби на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє отримали бойові травми

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель двох українських військових на Донбасі. Про це повідомляє його прес-служба.

Зеленський нагадав, що з початку року у війні на Донбасі загинули 11 осіб.

"Сьогодні на Донбасі загинули двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий - підірвався. Це означає, що війна триває. І що ще з великими зусиллями треба намагатися її завершити. В цьому році вже одинадцять військових загинули в боях. Поділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини", - заявив глава держави.

Нагадаємо, на Донбасі протягом поточної доби, 26 січня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, в результаті бойових дій загинули двоє українських військових.

Так, бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що сьогодні, 26 січня, в результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав бойову травму. Також, в результаті підриву на невстановленому вибуховий пристрій, один захисник загинув і один військовослужбовець отримав бойову травму.

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