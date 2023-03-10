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Зеленский о гарантиях безопасности: они нам нужны во время войны, пока мы не в НАТО

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина хотела бы получить стратегические гарантии безопасности во время войны, даже если пока страну не берут в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Финляндии Санной Марин.

"Что касается саммита НАТО в Вильнюсе, так мы приглашены, но мы бы хотели, чтобы были какие-то соответствующие шаги вперед, кроме того статуса, который сегодня есть у нас в наших отношениях с НАТО. Конечно мы благодарим все государства НАТО, которые поддерживают нас на поле боя, кроме этого нам нужны стратегические гарантии безопасности", - заявил он.

По словам президента, Украина ожидает получить гарантии на саммите НАТО в Вильнюсе.

"На этом пути нам нужны гарантии безопасности даже если мы не можем быть в НАТО во время войны, мы бы хотели иметь соответствующие гарантии безопасности пока мы еще не в НАТО. Соответствующих шагов на встрече навстречу со стороны государств НАТО к Украине мы ожидаем на этом саммите в Вильнюсе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Украина ожидает, что на следующем саммите НАТО будет подписан документ по гарантиям безопасности.

Кроме того, ранее премьер Британии Риши Сунак заявлял, что ожидает окончания разработки гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО в июле.

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Владимир ЗеленскийНАТОВойна России против Украины