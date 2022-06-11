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Зеленський про гарантії безпеки: Україна вже готує документ із союзниками по G7

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Україна разом з союзниками по групі G7 готує документ гарантій безпеки для нашої країни. Ця робота вже триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-виступ президента Володимира Зеленського під час саміту з безпеки Shangri La Dialogue.

"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно роботу над гарантіями безпеки і кроки щодо вступу країни до Європейського Союзу президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також глава держави обговорював гарантії безпеки і з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

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Володимир ЗеленськийG7