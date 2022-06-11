Зеленський про гарантії безпеки: Україна вже готує документ із союзниками по G7

"Щодо гарантій безпеки для нашої країни, то зараз ми готуємо документ із нашими союзниками по групі G7, щоб визначити, як вони можуть допомогти нашому народу жити без страху", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно роботу над гарантіями безпеки і кроки щодо вступу країни до Європейського Союзу президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також глава держави обговорював гарантії безпеки і з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

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