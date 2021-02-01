ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Зеленський: цього року ми маємо запустити новий корпус "Охматдиту"

Київ, Понеділок 01 лютого 2021 18:08
Зеленський: цього року ми маємо запустити новий корпус "Охматдиту"
Фото: Володимир Зеленський в "Охматдиті" (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність повноцінного запуск новозбудованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у 2021 році. Він обговорив це з заступником глави МОЗ Віктором Ляшком та гендиректором лікарні Володимиром Жовніром.

Про це повідомив Офіс президента України.

Глава держави також поставив завдання цього року розробити новий проект подальшого функціонування "Охматдиту" як єдиного медичного простору, у якому надається медична допомога як вагітним, так і дітям.

Крім того, Зеленський доручив МОЗу до кінця першого кварталу 2021 року подати на розгляд обґрунтування кількості закладів, які за своєю функціональністю відповідатимуть "Охматдиту" та входитимуть до міжрегіональної мережі дитячих лікарень.

Нагадаємо, у липні 2020 року Зеленський попросив прискорити відкриття нового корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Відкриття корпусу перенесли через пандемію коронавірусу.

Додамо, у листопаді минулого року Кабмін надав "Охматдиту" додаткові кошти на покращення матеріально-технічного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Нерухомість Володимир ЗеленськийОхматдитбольница

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся