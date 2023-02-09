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Зеленский - ЕС о санкциях: нужно столько, чтобы уничтожить источник российской угрозы

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украина благодарна Европе за санкции, ограничившие российский агрессивный потенциал. Но нужно ввести столько ограничений против РФ, чтобы уничтожить источник угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского на специальном заседании Европейского совета.

"Я благодарю за решимость в постепенном лишении Кремля в лишении агрессивных возможностей. В частности, за вступившие в силу санкционные пакеты. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал?", - отметил Зеленский.

Президент акцентировал, введение санкций - это путь, который нужно пройти полностью.

"Мы можем анализировать, как эти санкции действуют, чтобы у них (россиян - ред.) не было, ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или еще где-то и провоцирование кризисов. Надо действовать, пока не будет уничтожен источник российской угрозы, и я верю, что в Европе есть такая решимость", - заявил Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский уже выступил и в Европейском парламенте, главными темами визита главы государства в Брюссель являются не только авиация, дальнобойные ракеты и будущее Украины в ЕС, но и усиление санкционного давления против России.

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